Napoli, la squadra abbraccia Gattuso ed il tecnico punge De Laurentiis

Dopo la vittoria sullo Spezia arriva anche il successo sul Parma ed il Napoli così può respirare e risalire nel treno delle squadre in lotta per un posto in Champions. La gara si sblocca con una grande giocata personale di Elmas, non senza soffrire poi nella ripresa contro un buon Parma - ma senza subire tiri verso Ospina - fino al gol di Politano che chiude la partita ed evita rischi nel finale con tanti elementi stanchissimi dopo la sfida di giovedì ed un tour de force che proseguirà mercoledì con l'Atalanta. Significativo, dopo le polemiche dell'ultima settimana, l'abbraccio della squadra al tecnico nell'esultanza per il secondo gol, quasi come a voler ribadire la propria vicinanza a Gattuso, confermata comunque già in campo da una prova più che altro di sacrificio e carattere.

La vittoria rinfranca la posizione di Rino Gattuso che però nel post-partita esce allo scoperto confermando il malumore per essere finito subito in discussione. Al di là dell'insofferenza per il trattamento di una parte della stampa locale, già trapelato nelle scorse settimane, stavolta non mancano riferimenti diretti al presidente De Laurentiis a conferma di un rapporto ormai deteriorato: "C'è sempre stato un buon rapporto, ma non posso negare che dopo gli ultimi 15 giorni da parte mia un po' di delusione per tutto ciò che è successo c'è. Non mi ha mai fatto mancare nulla, io sono un suo dipendente, gli ho chiesto Bakayoko e me l'ha dato, c'è grande rispetto, ma è stata gestita male la situazione. Io non mi sono permesso di andare a sedermi a tavolino con altre squadre - le parole di Gattuso in riferimento ai contatti con altri allenatori - mi hanno chiamato, ma non sono andato". All'uscita di Gattuso sui contatti esplorativi avuti con altri allenatori non ci sarà una replica, neanche indiretta, di De Laurentiis: la linea è di andare avanti con Gattuso, provando ad arrivare al termine della stagione prima di far partire un nuovo progetto tecnico probabilmente con uno dei tecnici emergenti.