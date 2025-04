TMW Napoli, Lobotka può salutare a fine stagione? Valutazione intorno ai 40 milioni

Stanislav Lobotka è uno dei migliori giocatori del Napoli nelle ultime tre stagioni. Nella scorsa è stato uno dei pochi a salvarsi in un'annata disgraziata, con i tre allenatori che si sono susseguiti.

Però in estate Lobotka potrebbe salutare. Perché è l'ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma anche il Paris Saint Germain e il Manchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto con un nuovo arrivo e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all'anno. La valutazione è intorno ai 40 milioni, ma non è detto che non sia abbassabile.

Ieri Stanislav Lobotka, a Radio CRC, ha parlato della sua permanenza a Napoli e di quello che oramai è diventata la città per lui. "Sento la responsabilità, perché sono qui da più di cinque anni. Ogni giorno lavoro per aiutare la squadra, cerco di essere leader in campo. Quando abbiamo la palla cerco di dare una mano a tutti per vincere la partita. Noi siamo davvero un'ottima squadra, sia in campo che soprattutto fuori dal campo: questo è molto importante per me. Penso che abbiamo una grande opportunità e dobbiamo solo continuare ad andare avanti. Anche in partita, quando magari non stiamo giocando bene, sappiamo di poter fare affidamento l'uno sull'altro".