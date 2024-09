Napoli, McTominay e Gilmour sono già a Napoli. Gli scozzesi sono tornati con un volo privato

Scott McTominay e Billy Gilmour dopo aver partecipato alla gara tra Portogallo e Scozia sono già rientrati a Napoli all'alba con un volo privato partito da Lisbona: lo testimonia una foto pubblicata da Il Meridiano Sport.

🔵 Jet privato da Lisbona direzione #Napoli: sono tornati alla base i centrocampisti scozzesi Billy #Gilmour e Scott #McTominay, pronti a mettersi al servizio degli azzurri agli ordini di Antonio #Conte. pic.twitter.com/7xi6nk3oA5 — Il Meridiano Sport (@ilmeridianonews) September 9, 2024

I due sono partiti da Lisbona dopo la sconfitta rimediata con il Portogallo, gara in cui era ancora andato a segno McTominay al suo 10° gol nelle ultime 17 partite giocate in nazional. I due scozzesi sono atterrati a Capodichino mentre su Napoli era in corso un vero e proprio una forte temporale.

Il rapido rientro dei centrocampisti è un segnale importante di come entrambi abbiano voglia di accelerare i tempi per essere a disposizione di Conte per la gara di campionato contro il Cagliari, dove proprio l'ex United potrebbe trovare spazio come titolare al fianco di Lobotka. In un Napoli che finora ha palesato limiti nel riempire l'area ed inserirsi con i centrocampisti, il suo apporto è destinato ad essere fondamentale.