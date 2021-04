Napoli, problema muscolare per Zielinski: a rischio la sfida con l'Inter

Piotr Zielinski in dubbio per la sfida all'Inter? Questa sarebbe la situazione secondo l'edizione odierna di Repubblica che parla del fastidio muscolare che ha costretto il polacco ad uscire anzitempo durante la gara con la Sampdoria. Domenica mancherà lo squalificato Lozano e oggi dovranno essere monitorate alla ripresa della preparazione a Castel Volturno le condizioni fisiche di Zielinski, che ha finito la partita con la Samp con qualche leggero fastidio muscolare. Il Napoli farà di tutto per recuperare il polacco, che ha retto la baracca nel periodo più difficile della stagione insieme a Insigne e al sorprendente Politano, entrambi in doppia cifra tra campionato e Coppe, si legge sul quotidiano.