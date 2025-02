Napoli, Raspadori rimasto nonostante le richieste. Conte: "Dovevamo dare via pure lui?"

Antonio Conte e il Napoli devono fare i conti con l’infortunio di David Neres. Con la Lazio, Giacomo Raspadori potrebbe avere un’occasione dall’inizio: “È inevitabile che, durante l’anno, non ci sia possibilità di dare sempre grandissimo minutaggio, ho sempre cercato di schierare la formazione titolare. È una grande opportunità per tutti quanti, io credo sempre in tutti i calciatori che ho in rosa: sanno di avere la mia fiducia e non si devono demoralizzare se ricevono un brutto voto sui media, conta quello che penso io. Dovesse toccare a Jack sono convinto che farebbe del suo meglio”.

A gennaio Raspadori avrebbe potuto partire…

“Davamo anche lui? No, per sapere… (ride, ndr). Il campionato lo devi finire: va bene tutto, ma se dobbiamo dare via anche lui. È un segnale di stima? Ma anche di numero e di necessità. Mi sono espresso, anche prima del mercato, nei suoi confronti: i calciatori bravi provo a tenerli. Poi ci sono anche cause di forza maggiore per cui può accadere il contrario, ma Jack si è sempre impegnato.

Mi ricordo le perplessità nei confronti di Juan Jesus: sembrava stessi facendo giocare l’ultimo giocatore in Italia. Poi alla fine i calciatori vanno allenati e istruiti bene, devi cercare di esaltare le caratteristiche. Io penso che questo sia il nostro compito”.

La conferenza stampa di Conte