Napoli-Roma, la prima lista di convocati di Ranieri: Hummels, Dybala e Dovbyk ce la fanno

È ufficiale la prima lista dei convocati di mister Claudio Ranieri, che ha chiamato 24 calciatori della Roma in vista del big match di domani sul campo del Napoli, valido per il 13° turno di Serie A. Questo l'elenco completo dei giallorossi:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud, Zalewski.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Kone, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy.

Le dichiarazioni di mister Ranieri in conferenza stampa

"Dybala l'ho visto oggi (ieri, ndr) per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene. Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio. Dovbyk sta bene. Pellegrini e i fischi? Lui deve saper reagire. È un ragazzo un po' introverso per essere romano. Lui soffre dentro ma deve saper reagire alle avversità. Sono sicuro che reagirà. Il Napoli di Conte è in auge e sta facendo bene. Sarà una partita bella e difficile. Per noi e per loro. Io ringrazio i tifosi della fiducia, per le manifestazioni di affetto. Li ringrazio. La pressione ce l'ho sempre avuta. Altrimenti non avrei scelto di tornare. La squadra ha bisogno di tutti. Deve tornare a fare quello che deve fare. Vincere. Non serve un mago".