Napoli, Spalletti-day a Castel Volturno: le prime parole per cancellare la delusione

Oggi è il giorno di Luciano Spalletti. Alle 15 al centro tecnico di Castel Volturno, infatti, è prevista la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Napoli che, dopo il primo saluto dei giorni scorsi, potrà entrare più nel merito di quelle che sono le sue idee per il nuovo Napoli e tracciare la strada per quanto riguarda il lavoro sul campo e quello della società sul mercato.

Difficile possa dare indicazioni sul mercato, soprattutto sugli obiettivi in entrata, ma sicuramente il tecnico potrà offrire indicazioni importanti sui ruoli da colmare o le caratteristiche utili per il suo modo di giocare, magari con indicazioni anche sui giocatori già in organico o sui tanti che rientrano dai prestiti. Al tecnico, però, anche il compito dal punto di vista della comunicazione di provare non tanto a riaccendere l'entusiasmo - perché per quello saranno necessari evidentemente solo gioco e risultati - ma quantomeno di voltare pagina dopo la delusione dell'ultima gara col Verona che ancora suscita polemiche.