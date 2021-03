Napoli, testa a testa per un posto contro la Roma: il grande dubbio di Gattuso

Victor Osimhen o Dries Mertens dal primo minuto contro la Roma? E' il dubbio che accompagna Rino Gattuso in questa settimana tipo. Ieri ha riaperto il centro tecnico di Castel Volturno, dopo due giorni di riposo, ed al di là del recupero completo di Manolas e Lozano - che non partiranno però dall'inizio all'Olimpico - l'attenzione è rivolta anche alla crescita di condizione dei due centravanti, lontani dall'essere al 100% e per questo alternativi nelle ultime partite con il belga preferito dall'inizio per poi lasciare spazio alla velocità del nigeriano, ancora più evidente nella fase di calo degli avversari.

Avrebbero dovuto giocare insieme nei piani estivi di Gattuso. 4-2-3-1 con Mertens sotto punta ed Osimhen a dare profondità ad un modulo studiato per un atteggiamento verticale. Proprio quando l'idea sembrava giusta, con un ottimo inizio di stagione, l'infortunio al nigeriano ha riportato Mertens centravanti e poi lo stop anche del belga ha messo nei guai Gattuso, costretto a spremere Petagna fino ad un altro infortunio. Ora sono tornati, ma non essendo al 100% si alternano e nel frattempo da sottopunta Zielinski s'è adattato al meglio, salendo di livello fino a rappresentare in questi ultimi mesi l'arma in più. Per ora Gattuso dovrà scegliere uno dei due: Osimhen sembra avere qualcosa in più in questa fase, ma molto dipenderà dall'atteggiamento tattico con cui vorrà affrontare la Roma di Fonseca.