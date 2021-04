Nicola non pensa più alla Juve: "Il derby è passato, con certe gare siamo competitivi"

Cosa vi ha lasciato il derby? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Davide Nicola, allenatore del Torino, dopo il pareggio nel derby contro la Juventus. "Il derby è passato, c'è stata la dimostrazione che se facciamo certe prestazioni possiamo essere competitivi - ha detto alla vigilia della sfida contro l'Udinese -. Il miglioramento continuo è il nostro obiettivo: ho chiesto ai ragazzi di concentrarsi sul miglioramento. Se non c'è costanza, non c'è miglioramento. Dobbiamo fare un percorso per ottenere ciò che vogliamo".

