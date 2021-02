Nkoulou: "Ora l'obiettivo è la salvezza col Torino. Futuro? Mi piacerebbe rigiocare in Champions"

vedi letture

“Al momento l’unica ossessione è la salvezza col Torino, non abbiamo il diritto di fallire”. Parla così il difensore granata, Nicolas Nkoulou, sulle colonne di Marca: "Il Torino è un club speciale per la sua storia, i trofei vinti e lo spirito che caratterizza il club: ne sono un esempio i suoi tifosi che, di generazione in generazione vivono questa tradizione - ha detto il giocatore in scadenza di contratto -. Il futuro? Sarebbe una bella cosa poter tornare a giocare la Champions, ma per ora l’unico obiettivo è conquistare la salvezza con Belotti, Singo, Sirigu, Bremer, Izzo, i miei compagni e fratelli a Torino”.