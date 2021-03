Novellino duro: "La Juve ha puntato su un allenatore che doveva guidare l'Under 23"

vedi letture

"Non so cosa sia successo alla Juventus in questo periodo”. Ospite di Tutti Convocati su Radio24, Walter Novellino commenta la clamorosa sconfitta dei bianconeri in casa contro il Benevento: “Il possesso palla dal basso è noioso e prevedibile e il Benevento ha potuto prendere le contromisure. La Juventus ha puntato su un allenatore che doveva inizialmente allenare l'U23, puntando su giovani importanti a cui va dato il tempo. Senza togliere niente a Pirlo, un allenatore di esperienza qualcosa di più avrebbe fatto”