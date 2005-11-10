Novembre sarà diverso: Cissè può esordire con l'Italia E poi tornare a settembre 2027

La prestazione di Alphadjo Cisse sul campo del Red Bull Salisburgo ha messo tutti d'accordo: nove in pagella su TMW e su tutti i quotidiani sportivi per l'autore della tripletta nella sfida vinta 4-0 dal suo Milan. L'attaccante che giovedì prossimo compirà vent'anni dopo la gara di ieri non solo s'è portato a casa il pallone, ma anche un discreto numero di record. Uno su tutti: è il più giovane calciatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre o più gol in una singola partita. "Gol da centravanti? I movimenti sono un po' quelli, anche se facevo il trequartista. Ho giocato da attaccante con l'Under 21 e quelle sono partite che mi porto dentro. Sono contento per i gol", ha dichiarato il calciatore classe 2006 che durante la sosta ha giocato due gare con la Nazionale di Silvio Baldini e ha realizzato anche il pesantissimo gol contro l'Armenia.

Baldini ci punta per l'Europeo. Ma prima...

Cissè salvo clamorosi colpi di scena o contrattempi sarà tra i protagonisti dell'Europeo Under 21 a cui gli azzurrini si sono qualificati e che andrà in scena tra giugno e luglio nel 2027. Prima però per lui potrebbe esserci una prima chiamata da parte di Roberto Mancini già a partire dalle gare di Nations League di novembre. Il Mancio ci aveva pensato già a settembre, salvo poi lasciare il giocatore a Baldini per due gare decisive per l'Under 21. A novembre però lo scenario sarà diverso e a quel punto il CT potrebbe testare il giocatore classe 2006 nella sua Nazionale contro Belgio e Francia per poi lasciarlo nuovamente al suo collega.

Nazionale maggiore nel futuro

"La tripletta è anche un messaggio per Roberto Mancini? “Quello che succede succede, sono tranquillo. Sono concentrato sul Milan adesso”, ha detto Cissè dopo la gara di ieri. Se il percorso di crescita proseguirà così spedito vederlo in Nazionale sarà quasi inevitabile. A novembre per un primo assaggio, poi in maniera più stabile solo da settembre 2027. Dopo un Europeo Under 21 che la squadra di Baldini dopo la qualificazione conquistata grazie a uno straripante 6-2 alla Polonia affronterà con l'obiettivo di arrivare fino in fondo. Di vincerlo con Cissè protagonista.