Paolo Condò su la Repubblica: "L'Inter è un cavallo scosso che corre verso lo Scudetto"

Tramite la Repubblica, Paolo Condò parla della lotta Scudetto e del primato solitario dell'Inter utilizzando come metafora il Palio di Siena. Questo il suo punto sul campionato: "L'ultimo cavallo scosso ad aver vinto il Palio di Siena è Remorex, capace dell'impresa due volte, la prima per la Tartuca e la seconda per la Selva. L'Inter galoppa sulla stessa rotta con grande veemenza. Può dirsi "scossa", ovvero senza fantino, perché non passa giorno senza che dalla Cina arrivino segnali di disimpegno da parte del gruppo Suning; come se non bastasse, il virus ha contagiato in questi giorni l'intera struttura dirigenziale italiana, fin qui prezioso cuscinetto per attutire l'impatto sulla squadra dei guai della proprietà cinese. Se malgrado queste oggettive difficoltà l'Inter sta allungando in vetta giocando il calcio migliore della stagione - non solo il suo, il migliore di tutti - è perché Antonio Conte, che abbiamo sempre definito un leader da tempi di guerra e non di pace, ha compattato la squadra dandole una missione".