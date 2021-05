Parma, continua il lavoro a parte per Mihaila e Conti: difficile la convocazione per il Toro

Nuova seduta per il Parma oggi a Collecchio, con i crociati che continuano a preparare la sfida di lunedì contro il Torino. Agli ordini di mister D'Aversa la squadra ha svolto esercizi di attivazione e riscaldamento, seguiti da un lavoro tattico e concludendo la sessione con tiri in porta. Hanno proseguito con il lavoro differenziato sia Valentin Mihaila che Andrea Conti, i quali, con grande probabilità, non saranno a disposizione contro il Torino. La squadra tornerà in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.