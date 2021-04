Parma, D'Aversa: "A Benevento per vincere. Loro giocheranno per chiudere il discorso salvezza"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, ha parlato anche della corsa salvezza: "Troviamo una squadra diversa rispetto dall'andata, oltre al sistema di gioco. Con Juve e Spezia hanno giocato a 5, nel resto del campionato a 4, sono cambiati. Sono una squadra esperta con giocatori di categoria, faranno una partita per fare risultato e chiudere il discorso salvezza. Noi sappiamo che non sarà semplice, dobbiamo andare lì a cercare di vincere e per farlo dobbiamo essere equilibrati, non subire reti, e ragionare su pregi e difetti. Da parte nostra dobbiamo avere l'intenzione di fare risultato pieno".