Parma, da domenica sarà tutta un'altra storia. E anche i protagonisti saranno diversi

vedi letture

La disgraziata stagione 2020-2021 è finalmente giunta ai titoli di coda in casa Parma, dove nelle ultime settimane l'agonia ha raggiunto livelli ormai quasi insopportabili. Otto sconfitte di fila e ora anche "l'onta" dell'ultimo posto in classifica, che difficilmente potrà essere evitato nell'ultimo turno (i crociati dovrebbero vincere a Genova contro la Samp e sperare in una sconfitta del Crotone con la Fiorentina, per quel che vale). Quella che si sta per chiudere rimarrà nella storia come la stagione peggiore di sempre del Parma in Serie A. Non a livello di punti, perché nell'anno del fallimento i crociati chiusero a 19 (con però un -7 dovuto alle penalizzazioni), ma per numero di vittorie (solo tre), gol subiti (80) e soprattutto per come è stata interpretata la stagione, partita male e finita anche peggio.

DALLA LIGURIA ALLA LIGURIA - Il Parma di Roberto D'Aversa ritrovò la Serie A dopo il fallimento e la storica risalita in Liguria, a La Spezia, vincendo 0-2 e approfittando del suicidio del Frosinone contro il Foggia. Era il 18 maggio 2018, esattamente tre anni fa. E sabato, sempre in Liguria, questa volta a Genova, il Parma darà il suo addio al massimo campionato italiano, tornando in Serie B, con la speranza del presidente Kyle Krause e di tutti i suoi tifosi di tornare il prima possibile dove una società così importante e così vincente merita di stare.

TUTTA UN'ALTRA STORIA - E da domenica inizierà tutta un'altra storia per il Parma, con protagonisti tutti nuovi. La transizione di questa stagione verrà completata, in tanti saluteranno e in tanti arriveranno. Probabilmente cambierà la guida tecnica, con l'addio a Roberto D'Aversa, anche il direttore sportivo Marcello Carli potrebbe salutare dopo un solo anno, e così tanti giocatori: da Gervinho, ormai con un piede e mezzo a Trebisonda, a Bruno Alves che non rinnoverà il contratto. La Serie B è un campionato ostico in cui non sempre chi scende dalla A riesce a prevalere, rischiando di rimanere nelle sabbie mobili per diverso tempo: per evitare di rimanere intrappolati in cadetteria serviranno oculatezza e investimenti giusti. Solo così la Serie B potrà essere solo un passaggio.