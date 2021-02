Parma-Udinese, la decisione di D’Aversa: Gervinho e Kurtic fuori per scelta tecnica

Un segnale forte, soprattutto in un momento delicato. Roberto D’Aversa ha deciso di escludere per scelta tecnica Gervinho e Jasmin Kurtic: Il centrocampista sloveno è stato l’uomo più utilizzato nel 2020, mentre l'esterno ivoriano è uno dei fedelissimi del tecnico. Entrambi stanno bene fisicamente, ma in un periodo difficile nessuno ha il posto assicurato in squadra.