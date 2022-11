Pavlovic alla Lazio sfumato nel 2019. Il dott. Pucini: "In quel momento non era idoneo"

Il gol di oggi ha portato ancor più alla ribalta il nome di Strahinja Pavlović, centrale di difesa della Serbia che nel 2019 la Lazio aveva acquistato per poi lasciarlo andare per il mancato superamento delle visite mediche di rito. Ai microfoni de LaLazioSiamoNoi.it, è intervenuto il dottor Ivo Pulcini, incaricato di valutare l'idoneità di Pavlović, per raccontare per quale ragione il giocatore serbo non riuscì a ottenere il via libera. "In quel momento non era idoneo, non potevo dargli l'idoneità sportiva perché presentava delle anomalie che mi facevano sospettare qualcosa di grave. E' un ottimo calciatore, ma in quel periodo aveva delle situazioni che potevano ripercuotersi sullo stato di salute generale. Magari ora ha risolto quei problemi".