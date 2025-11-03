Pedersen dopo Torino-Pisa 2-2: "Approccio non positivo, creato comunque tanto"
Ecco le parole di Marcus Pedersen ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro il Pisa pareggiata in rimonta col risultato finale di 2-2: "Noi siamo partiti non al massimo e poi abbiamo rimediato con i due gol prima dell'intervallo. Abbiamo cercato la vittoria, non siamo soddisfatti a pieno perché potevamo creare qualcosa in più, loro si sono difesi bene".
C'è soddisfazione o si poteva fare qualcosa in più?
"Noi potevamo rischiare qualcosa in più per portare a casa i tre punti, abbiamo comunque avuto delle chance per fare gol ma non siamo riusciti ad approfittarne. Siamo comunque alla terza gara e comunque un punto può essere considerato positivo, dispiace per i tifosi che meritavano la vittoria".
