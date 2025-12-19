TMW
Catania, obiettivo Di Chiara per la fascia sinistra: il terzino è in forza al Catanzaro
Possibile nuovo cambio di maglia per Gianluca Di Chiara, terzino sinistro classe 1993 che nell'ultimo anno e mezzo ha vestito le divise di Parma, Frosinone e Catanzaro. Per il laterale ora si parla di un interessamento del Catania, leader della classifica del Gruppo C di Serie C, con 38 punti, a pari merito con il Benevento.
