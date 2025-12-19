Caso Agnelli, Berruto: "Nessuno si stupisca se arriva lo tsunami per la giustizia sportiva"

Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata ieri la notizia di un possibile scossone per la giustizia sportiva italiana. L'avvocato generale presso la CGUE, Dean Spielmann, ha infatti reso il suo parere sul rinvio pregiudiziale legato ai ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene contro le squalifiche legate al caso plusvalenze che ha investito la Juventus (leggi qui nel dettaglio cosa è successo).

Sul tema è intervenuto fra le colonne di Tuttosport oggi in edicola Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana ed oggi deputato del Partito Democratico: "Il problema alla base dell’attuale giustizia sportiva italiana è che sembra che qualcuno abbia fatto la scelta di asserragliarsi in un bunker", ha spiegato Berruto, che da tempo si espone sull'argomento in tal senso.

Poi sulla commissione per la riforma della giustizia sportiva istituita negli scorsi mesi ha fatto notare: "Non si sa niente, non produce nulla, non ci sono informazioni". Insomma, quello che doveva essere un percorso di trasparenza e apertura, secondo Berruto è divenuto sempre di più "una chiusura su se stessi che è contro ogni logica, contro ogni tempo, contro ogni possibilità di trovare soluzioni che siano condivise". "Ne valuteranno le conseguenze, ma nessuno si stupisca se poi arriva lo tsunami", avvisa.