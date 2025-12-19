Di Biagio: "Chivu è un allenatore preparato. Spero che l'Inter vinca la Supercoppa"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gigi Di Biagio si è soffermato sull'Inter, sua ex squadra: "Mi incuriosisce. Chivu è preparato, si è inserito con le sue idee in un contesto solido, anche a livello societario. Ora deve provare a vincere qualcosa, come chiede il ruolo di allenatore dell’Inter". E stasera c'è l'occasione che si chiama Supercoppa Italiana. In semifinale ci sarà il Bologna. L'ex giocatore ha commentato il trofeo e se quella di Riad può essere un'occasione o un fastidio: "Una coppa è sempre una coppa: se la porti a casa, è un trofeo che metti in bacheca. Spero che tocchi all’Inter".

E proprio la squadra nerazzurra è quella che gli è rimasta di più nel cuore: "Ricordi bellissimi. E i rapporti sono ottimi anche oggi: è stato Marotta, insieme a Carnevali, a lanciarmi a 18 anni nel Monza. L’Inter in generale mi resta nel cuore".

Una grande esperienza con un grande rimpianto chiamato 5 maggio quando arrivò la sconfitta di Roma contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato: "È stata una partita sbagliata, sulla quale ho sentito ricostruzioni farneticanti: purtroppo siamo arrivati stanchi all’ultima giornata e l’abbiamo pagato. Colpa nostra. Ma quello scudetto avremmo dovuto vincerlo prima, non all’Olimpico".