Inter su Palestra, perché vincere la Supercoppa può essere un assist nella trattativa

Tutti pazzi per Marco Palestra. I primi mesi al Cagliari hanno permesso al ragazzo cresciuto nell'Atalanta di mostrare le sue qualità ed ora il suo nome è accostato a diverse big del calcio italiano.

Fra di esse come vi abbiamo raccontato c'è anche l'Inter, che sta riflettendo se intervenire sul mercato data l'assenza prolungata di Denzel Dumfries sulla fascia destra. La sua valutazione di 40 milioni non aiuta, ma non è detto che non si possa trovare un canale giusto per avviare una trattativa.

Come fa notare Tuttosport oggi in edicola infatti tale prezzo rappresenta un Everest rispetto ai 25 che ha l’Inter in cassa per potersi muovere nel mercato invernale. Stando a quanto si legge però questa cifra potrebbe essere limata con i bonus e magari una formula che farebbe ricadere l’acquisto sul budget per l’estate. Per avviare ogni discorso però servirebbe prima un via libera da parte della proprietà, considerando che ci sarebbe da parlare sia con i Percassi che con il Cagliari, cui spetterebbe un indennizzo. Il suo nome poi potrebbe essere più facile da raggiungere qualora i nerazzurri vincessero la Supercoppa Italiana (stasera la sfida al Bologna per accedere alla finale contro il Napoli). Questo perché trionfando in Arabia Saudita nelle casse dell'Inter arriverebbero 9,5 milioni di euro, più un altro milione e mezzo qualora si organizzasse un’amichevole con la squadra vincitrice della Supercoppa d’Arabia.