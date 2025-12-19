Juventus, l'ex dt Ceravolo: "Perché non riprendere Gasperini? Ne rimasi folgorato a Torino"

Gian Piero Gasperini prova a rifare un miracolo a Roma, dove intanto ha cominciato alla grande raccogliendo più punti di quelli che ci si potesse aspettare.

L'ex direttore tecnico della Juventus Franco Ceravolo ha raccontato a Tuttosport del primo incontro avuto con l'allenatore di Grugliasco, ai tempi in cui quest'ultimo allenava i Giovanissimi bianconeri. "Ne rimasi folgorato" - le sue parole - ". I suoi ragazzi avevano un modo di giocare incredibile, sapevano essere rapidi e intensi. E Gian Piero faceva la diﬀerenza", assicura. Così Ceravolo ha spiegato di essere andato da Giraudo e Moggi per chiedere loro di puntare su di lui per la Primavera: "Mi hanno dato fiducia. Dopo due anni mi sono reso conto che era già un allenatore per le categorie superiori".

Nel corso dell'intervista Ceravolo dice di non aver capito solamente una cosa del percorso fatto fino a qui da Gasperini: "Cosa? Perché la Juve non abbia mai pensato a un suo ritorno da allenatore della prima squadra". Questo nonostante in estate si sia parlato molto del suo possibile approdo a Torino, al posto di Tudor: "E ho pensato che sarebbe stata la volta buona, finalmente. Gian Piero poteva creare i presupposti per un progetto importante, a lunga scadenza. Chissà cos’è accaduto: so che c’era stato un avvicinamento, poi niente più".