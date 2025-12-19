TMW Monza alla ricerca di un rinforzo in attacco: contatti in corso per Cheddira

Il Monza è alla ricerca di un attaccante da inserire all'interno della squadra nel mercato di gennaio e il nome a cui sta pensando la dirigenza è quello di Walid Cheddira. Secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa è partita e sono in corso dei contatti con il Sassuolo per cercare di portare il centravanti in Brianza. Chiuso da Pinamonti, in neroverde lo spazio per il marocchino è davvero ridotto.

Il classe '98 in carriera vanta 76 presenze e 21 gol con la Sangiustese, 75 gettoni e 28 reti con il Bari, 39 incontri e 9 centri con il Mantova, 39 match e 8 gol con il Frosinone, 23 partite e una rete con l'Espanyol, 16 sfide con l'Arezzo, 12 gare e un gol con il Sassuolo, 2 apparizioni con il Lecco e 2 presenze con il Napoli. Inoltre è sceso in campo 6 volte con il Marocco.