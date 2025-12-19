Milan, Fullkrug sempre più vicino. Allegri può averlo già a inizio anno. Inter a caccia di un’alternativa a Dumfries: si valutano Valincic, Norton-Cuffy e Dodo. Roma, per l’attacco anche Beto e Ekhator

Il Milan è pronto all’assalto finale per Fullkrug. Ormai è lui il principale obiettivo per rafforzare un reparto nel quale la necessità è diventata assoluta anche alla luce dell’infortunio di Gimenez, che si dovrà operare alla caviglia e starà fuori per un periodo di almeno due-tre mesi. Tare ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Fullkrug, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Si stanno infatti definendo i termini economici relativi all’ingaggio così come è in fase molto avanzata la trattativa con il West Ham. Il Milan punta a un prestito secco ma magari potrebbe anche valutare l’inserimento di un diritto di riscatto. I rossoneri non vogliono perdere tempo e la loro intenzione è quella di trovare a breve un accordo per mettere Fullkrug a disposizione di Allegri già dai primi di gennaio. Da capire se verrà fatto qualcosa anche in difesa. Dovesse esserci l’opportunità per aggiungere un elemento di qualità a condizioni giuste il Milan non si tirerà certo indietro. Sul fronte del rinnovo di Maignan non si registrano ancora novità, per cui la dirigenza rossonera continua il suo giro d’orizzonte. Alla lista delle possibili alternative si sono aggiunti altri due profili. Il primo è quello di Robin Risser, classe 2004 del Lens, l’altro è Berke Ozer, classe 2000 del Lille.

Anche l’Inter ha cominciato a muoversi. L’operazione alla caviglia terrà fuori Dumfries per non meno di due mesi e i nerazzurri stanno pensando di inserire in rosa un giocatore che possa temporaneamente sostituirlo. Una scelta non certo facile. Di sicuro piace molto Moris Valincic, esterno destro croato in forza alla Dinamo Zagabria con cui i rapporti sono ottimi come dimostra anche l’ultimo affare Sucic. Un altro giocatore monitorato è Norton-Cuffy, protagonista di un'ottima prima parte di stagione con la maglia del Genoa, con cui ha raccolto fin qui quattordici presenze in campionato con una rete. Il club rossoblù per cederlo però chiede non meno di 20 milioni di euro. Da non sottovalutare anche Dodo. La Fiorentina nella sessione invernale potrebbe cambiare molto e quindi in caso di un’offerta potrebbe anche valutare il suo addio.

E veniamo alla Roma. Che Zirkzee sia in pole position ormai non ci sono più dubbi. La società giallorossa pur di averlo è disposta ad aspettare i tempi del Manchester United ma chiaramente si sta cautelando con alcune alternative. Tel è una di queste ma nelle ultime ore sono partiti anche nuovi contatti. Il direttore sportivo Massara è molto attivo. Un nome da tenere presente è Beto dell’Everton. L’ex Udinese era stato cercato anche in passato ma poi la Roma non ha trovato aperture da parte del club inglese. Ora il discorso sembra diverso, i giallorossi hanno manifestato il loro interesse e magari per convincere l’Everton potrebbero mettere in piedi uno scambio di prestiti con Dovbyk. Per ora è solo un’idea ma che potrebbe concretizzarsi più avanti se ci dovessero essere difficoltà ad arrivare a Zirkzee e Tel. Rimanendo invece in serie A un altro giocatore che la Roma ha messo sotto i riflettori è Ekhator del Genoa. I giallorossi, oltre alla punta centrale, potrebbero anche decidere di prendere un esterno alto a sinistra. Per quello che riguarda le uscite, Pisilli è molto richiesto. Su di lui ci sono Genoa, Parma e Torino.