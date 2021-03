Pellegrini, l’occasione più ghiotta della A. Un super-Europeo può complicare le cose alla Roma?

Venticinque milioni di euro. Una clausola pazzesca, per un giocatore come Lorenzo Pellegrini. Tra i migliori centrocampisti del nostro campionato, capitano non più soltanto in pectore della Roma, anche prima del tempo visto il caso Dzeko. E titolare indiscusso della nazionale di Mancini al prossimo europeo. L’Italia, in questo caso, s’è desta: mezza Serie A, Inter e Juventus in testa, segue con grandissima attenzione l’evoluzione della situazione del classe ’96. Il cui amore per i giallorossi è un elemento che ha sempre fatto immaginare semplice la strada per il prolungamento. Ma non di solo amore si vive.

E c’è anche il PSG. A quel prezzo, Pellegrini è con ottime probabilità l’occasione più ghiotta dell’intero campionato italiano. Ragion per cui rizzano le antenne anche all’estero, su tutti il PSG di Leonardo che l’ha messo nel mirino, magari su consiglio di Verratti che lo conosce benissimo dall’azzurro. A parole, il rinnovo per la Roma è sempre stato una priorità: nei fatti, è risultato finora un discorso spinoso, complicato da quella clausola che dà al ragazzo un innegabile potere contrattuale. Forse anche per questo, nelle tante trattative imbastite per i rinnovi dal club, quello del capitano è scivolato in coda. Da tenere in caldo per l’estate. Il rischio? La vetrina di un ottimo europeo complicherebbe ancora le cose. E Pellegrini ha le qualità per farlo.