Perché la Juve è out dalla Champions? Pirlo: "Capita quando fai errori in questa competizione"

Cosa manca alla Juve in Champions? Questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari. "È mancato che abbiamo commesso degli errori e quando li commetti in questa competizione capita di uscire. È successo anche ad altre squadre in passato, quando prendi gol è sempre complicato recuperare. Dovremo prendere atto di questa eliminazione, degli errori fatti. Adesso abbiamo l'obiettivo del campionato".

