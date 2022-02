Pioli e quello scatto verso Giroud dopo il 2-1 all'Inter: "Ci ho messo un po' ad arrivare..."

Intervistato da Radio anch'io sport, mister Stefano Pioli ha raccontato anche la sua emozionante corsa verso Giroud dopo il gol del 2-1 contro l'Inter: "Mi sono rivisto e ci ho messo un po' per arrivare ai miei giocatori (ride, ndr). L'importante è essere arrivato. Io sono una persona molto emozionale, vivo in tutto e per tutto con i miei giocatori, era giusto andare a festeggiare con loro".