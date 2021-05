#Pioliout ti fa incazzare? "Il tecnico del Milan: "Non so, a Milanello non l'ho mai sentito..."

Quanto può migliorare ancora Pioli come allenatore? Manca tanto per diventare un top allenatore? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino valida per la 36esima giornata di Serie A: "Io provo tutti i giorni a migliorarmi, a crescere. Ho una passione che mi porto dentro che non mi permette di fermarmi, io voglio continuare a crescere in tutte le dinamiche del mio lavoro. Il mio processo di crescita non è finito, tutte le esperienze mi hanno aiutato a migliorare. Non sono più un allenatore giovane ma dentro mi sento ancora giovane".

Quanto ti incazzi quando senti parlare di Pioli out?

"Non lo so, a Milanello non l'ho mai sentito e si respira una energia positiva, si respira empatia. Sono positivo e lo sarò sempre fin quando lavoreremo in questo modo".

