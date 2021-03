Pirlo: "Juve-Porto una finale. Ma il giudizio sul mio operato non credo dipenderà da domani"

vedi letture

Come stanno i calciatori non al 100% della condizione? E' una della domande poste quest'oggi in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha risposto così: "Stanno tutti benino, oggi si sono allenati tutti a parte De Ligt che ha fatto riscaldamento con la squadra e poi ha svolto differenziato. Gli altri ci sono: non sono al 100% della condizione, ma è già tanto averli a disposizione per la gara di domani", ha detto Pirlo che ha proseguito sull'importanza della gara di domani. "Domani sarà una gara importante, decisiva per il passaggio del turno. Per noi è come se fosse una finale ma lo sarà anche per loro, dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata e farlo al massimo delle nostre forze, bisognerà essere molto lucidi. Non credo che la gara di domani cambierà il giudizio sul mio operato, io continuo a lavorare giorno dopo giorno sapendo qual è il mio progetto e quello della società. Però quella di domani è una gara decisiva per il nostro cammino in Champions League.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo.