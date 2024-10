Pogba torna a marzo? Nota ufficiale del francese: "Finalmente l'incubo è finito"

vedi letture

In attesa della comunicazione ufficiale in merito alla riduzione della sua squalifica dai 4 anni inizialmente previsti a 18 mesi, Paul Pogba, centrocampista sotto contratto con la Juventus fino al 2026 e attualmente sospeso per essere risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping, ha diramato una nota ufficiale: "Finalmente l'incubo è finito. Dopo la decisione della Corte di Arbitrato dello Sport, non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni. Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell'Agenzia mondiale antidoping quando ho assunto un integratore nutrizionale prescrittomi da un medico, che non influisce né migliora le prestazioni degli atleti.

Gioco con Integrità e, anche se devo accettare che si tratti di un reato di grave responsabilità, voglio esprimere i miei ringraziamenti alla Corte Arbitrale dei Giudici Sportivi che ha ascoltato la mia spiegazione. Questo è stato un periodo estremamente angosciante della mia vita perché tutto ciò per cui ho lavorato così duramente è stato sospeso. Grazie ancora per tutto l'amore e il supporto, non vedo l'ora di tornare in campo.

Paul Pogba".

La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con Pogba che se tutto dovesse essere confermato potrebbe iniziare ad allenarsi a gennaio per poi tornare in campo a marzo 2025.