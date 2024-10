Pogba va a giocare con Messi? Non solo Los Angeles: anche Inter Miami si interessa

vedi letture

Si fa un gran discutere del futuro di Paul Pogba, dopo le ultime novità sul conto del centrocampista francese di proprietà della Juventus. E se nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della pista più calda negli Stati Uniti che è rappresentata da Los Angeles FC, questi ultimi non sarebbero però da soli a volerlo.

Come si apprende da Goal.com nella sua edizione inglese, infatti, per Pogba potrebbero aprirsi le porte verso la prima esperienza da compagno di squadra di Lionel Messi, dato che anche Inter Miami si sta interessando allo scenario.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com in MLS la compagine più interessata è quel LAFC del quale è stato peraltro prima calciatore e poi dirigente Giorgio Chiellini, club dove militano anche altri francesi ex compagni di Nazionale del Polpo, come Hugo Lloris e Olivier Giroud. Al momento la franchigia di LA ha altri due Designated Players, come Carlos Vela e Denis Bouanga (oltre a Giroud), e l'idea Pogba negli uffici sulla 7° strada inizia a filtrare. E' emersa anche l'ipotesi Arabia Saudita, non è certo inconsueto che per una questione religiosa i club di Saudi Pro League cerchino anche stelle e campioni musulmani (è stato uno dei fattori determinanti nella scelta di Benzema e Mané, secondo le cronache di quei giorni). E poi Marsiglia, dove l'Olympique potrebbe provare un colpo shock visto che è stato a lungo accostato ai club della Ligue 1 sì ma solo al PSG per una questione di ingaggio.