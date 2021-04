Pradé merita la conferma? Il sondaggio di Firenzeviola.it: no per il 90% dei votanti

vedi letture

Interessante sondaggio di 'Firenzeviola.it' in merito al futuro di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina in scadenza di contratto. Tra le questioni che il presidente Commisso, in questi giorni in città, dovrà risolvere c'è anche quella del direttore sportivo, deve decidere se andare avanti con l'attuale o cambiare.

La questione è stata proposta anche ai tifosi della Fiorentina. Daniele Pradè merita la riconferma? La domanda a cui i votanti hanno risposto in modo inequivocabile: per 9 lettori di Firenzeviola su 10 il presidente Commisso deve cambiare direttore sportivo.

Daniele Pradè merita la riconferma?

VOTI TOTALI: 2258

Sì 4,16 %

Sì, ma in un altro ruolo 5,00 %

No 90,83 %