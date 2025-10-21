Prandelli difende Pioli: "Sa di dover far punti, tirerà fuori il meglio anche con scelte impopolari"

A La Repubblica, l'ex Cesare Prandelli parla così del momento terribile della Fiorentina, ultima in classifica dopo l'ennesima sconfitta, stavolta contro il Milan: "La Fiorentina ha iniziato con tante difficoltà, ma Pioli sa gestire situazioni delicate e riuscirà a trovare l’equilibrio che manca alla Viola, che fa gran cose davanti e poi rovina con amnesie difensive. Pioli sa di dover far punti, saprà tirar fuori dai giocatori le caratteristiche migliori, anche con scelte impopolari".

Riguardo alle critiche rivolte a Italiano e al fatto che Firenze sia una piazza difficile, l'intervistato l'ha definita una piazza che "mette pressione ma è affascinante". Ha descritto i tifosi fiorentini come persone che non vogliono essere seconde a nessuno, ma che sono anche generose e hanno di certo apprezzato l'allenatore. Ha poi sostenuto che, per una persona ambiziosa, la pressione è uno stimolo, poiché nessuno vuole trovarsi in un ambiente dove vincere o perdere non cambia nulla. Ha aggiunto che anche Bologna non è una piazza che si accontenta di vivacchiare.

Ha concluso definendo sia Firenze che Bologna come piazze con un pubblico dotato di personalità, passione e cultura del gioco, in grado di capire quando la squadra mette in campo il massimo impegno e quando no.