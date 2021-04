Prima del futuro, c'è il Sassuolo. Locatelli: "Buttato via punti, ma l'Europa non è impossibile"

"Per la qualità che abbiamo in rosa, in certe partite potevamo fare di più. Siamo una bella squadra, giochiamo bene e ci siamo conquistati con merito un posto di prestigioso in classifica". Parla così Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, nella lunga intervista al Corriere dello Sport: "Ora però l’obiettivo è chiudere il campionato all'ottavo posto".

Entrare in zona Europa era davvero impossibile? "Non credo, ma le prime sette stanno andando forte, mentre noi in alcune partite potevamo fare di più. Mi vengono in mente la sconfitta contro il Toro quando stavamo vincendo 2-0, una vera disfatta, ma abbiamo buttato via punti anche contro il Parma e contro lo Spezia in casa".