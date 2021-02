Quanto manca Totti alla Roma? El Shaarawy: "Un grande, ma non entro in vicende societarie"

vedi letture

Quanto manca una figura come quella di Francesco Totti alla Roma? In conferenza stampa, Stephan El Shaarawy, compagno di squadra del Pupone in giallorosso, risponde così: “Per me è stato un grande onore e un privilegio giocare con lui. Sappiamo tutti che importanza ha avuto per questa maglia e questa città, uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano e mondiale. Io ho un ottimo rapporto con Francesco e sono felice di aver giocato con lui, sono dinamiche societarie nel cui merito non voglio entrare”.

Qui la conferenza stampa di El Shaarawy.