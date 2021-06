Ramsey duro: "Juve, due anni frustranti. Voglio un posto dove possa sentirmi di nuovo bene"

Aaron Ramsey senza peli sulla lingua. Il centrocampista del Galles, avversario dell'Italia nel girone di Euro 2020, intervistato da Repubblica attacca la Juventus e apre ad un futuro lontano dai bianconeri: "Le ultime due stagioni alla Juventus sono stati molto difficili, frustranti, non solo punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. In Nazionale invece sono contento di avere un team che mi segue passo passo, sanno di cosa ho bisogno e anche di cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione. Almeno adesso ho le persone giuste intorno a me e farò di tutto per tornare in posto dove possa sentirmi di nuovo bene e avere fiducia".