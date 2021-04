Ranieri e il suo futuro: "Casting e non casting, s'è parlato molto. Il club sa come la penso"

Claudio Ranieri risponde a Massimo Ferrero, e alle indiscrezioni che vedevano il tecnico blucerchiato praticamente certo del suo addio a fine stagione. A due giorni dalla sfida contro il Napoli, questo il pensiero del tecnico romano sul suo futuro: "Si è parlato molto in questa settimana sul futuro, di casting e non casting. La società sa il mio pensiero. Io voglio fare i 52 punti. Questo non è detto che li faremo ma l'obiettivo che io ho dato a questa squadra sono i 52 punti. Non voglio assolutissimamente che la squadra faccia come le altre Sampdoria che calano nelle ultime dieci giornate. Innanzitutto non siamo ancora salvi. Siamo in una posizione tranquilla, quella che ci eravamo prefissati ad inizio campionato. Ma questo a me non basta perchè nel momento in cui abbiamo i 26 punti all'andata, dobbiamo avere come obiettivo i 26 punti nel ritorno. Questo non significa che li faremo ma questo è il nostro obiettivo. Poi ne faremo 27, ne faremo 24 a me andrà bene. Ma i 26 punti devono essere la strada maestra che dobbiamo percorrere. Tutto il resto sono chiacchiere che non servono a nessuno".

