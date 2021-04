Ferrero: "Ranieri è il mio tecnico e non si tocca. A fine anno vedremo, voglio una grande Samp"

Parlando a Radio Kiss Kiss, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato chiaro circa il futuro del tecnico Claudio Ranieri, spazzando via ogni dubbio circa l'intenzione di confermarlo: "Ranieri è il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c'è nessun problema. Non ho fatto nessun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d'amore e d'accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio e lo abbraccerò".