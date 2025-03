Ranieri e la Roma devono rinunciare a Dybala per la corsa europea. Il calendario dei giallorossi

Trentasei presenze complessive tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Di queste, nello specifico, 24 in Serie A con 6 gol e 3 assist (due invece i gol nella competizione europea). E' questo il bottino di Paulo Dybala nella stagione 2024/2025. Un bottino, per inciso, destinato a rimanere tale.

L'operazione a cui si sottoporrà l'attaccante argentino nei prossimi giorni, infatti, priverà la Roma per il resto della stagione, con tutte le problematiche annesse e connesse. L'assenza della Joya sarà pesante, non solo in termini di gol e giocate, ma anche per il peso specifico che il giocatore ricopre nei confronti dei compagni di squadra.

I numeri della Roma senza Dybala. In questa stagione, la Roma è scesa in campo una sola volta in Europa League senza che Dybala abbia giocato un solo minuto, ovvero nell'1-1 in trasferta contro l'Union SG. In campionato, senza l'argentino in campo sono arrivate le vittoria contro Venezia, Parma, ed Empoli, la sconfitta col Bologna e il pareggio con il Monza.

Vedremo adesso quale sarà il ruolo di marcia di Ranieri - in cerca di una qualificazione europea - con l'assenza prolungata di Dybala. Ecco il calendario della Roma - attualmente settima in classifica con 49 punti - fino al termine del campionato :

Roma settima in classifica (49 punti)

30esima giornata: Lecce-Roma

31esima giornata: Roma-Juventus

32esima giornata: Lazio-Roma

33esima giornata: Roma-Hellas Verona

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Roma-Fiorentina

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Roma-Milan

38esima giornata: Torino-Roma

"Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro". Questo il comunicato ufficiale con cui la Roma ha annunciato oggi la decisione in merito all'attaccante argentino, dopo la lesione al tendine subita dalla Joya nella sfida di domenica scorsa contro il Cagliari, che per altro non gli ha permesso di rispondere nemmeno alla chiamata della Nazionale argentina. "Il calciatore e la società - si legge nella nota del club giallorosso - hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!".