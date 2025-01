Live TMW Real Sociedad, Alguacil: "Condanno l'aggressione di stanotte. Partita passa in secondo piano"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23.05 - La Real Sociedad cade nettamente 3-1 in casa della Lazio e vede svanire le speranze di entrare tra le prime otto della fase campionato dell'Europa League. Decisiva nell'andamento della partita l'espulsione dopo 30 minuti sul punteggio di 1-0 di Aihen Munoz, che di fatto ha spianato la strada alla Lazio. Tra pochi minuti dalla sala stampa dello Stadio Olimpico prenderà la parola il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.23 - È iniziata la conferenza stampa di Imanol Alguacil

Cosa pensa di quanto successo la scorsa notte ai tifosi?

"Voglio condannare decisamente quanto successo la scorsa notte, quello che è accaduto ai nostri tifosi e spero che i due feriti gravi possano recuperare il prima possibile. Abbiamo subito un altro attacco, la partita passa in secondo piano. Abbiamo visto i tifosi allo stadio che ci hanno incitato e meritavano di essere applauditi, dobbiamo restituire loro quanto ci stanno dando".

Questa Real Sociedad è pronta per competere con le grandi dell'Europa League?

"Evidentemente no. Dobbiamo giocare queste partite, abbiamo avuto una reazione dopo l'1-0 ma non abbiamo concretizzato. Nell'ultima partita col PAOK vincendo possiamo passare il turno, ma dobbiamo pensare che quello di oggi è solo un incidente di percorso e capire che nel calcio d'élite dobbiamo curare ogni dettaglio. Andare sotto 3-0 all'intervallo in inferiorità numerica e chiudere con il 3-1 merita anche una considerazione positiva. Dobbiamo capire cosa stiamo facendo male in queste partite e crescere".

Cosa non sta funzionando nelle ultime settimane?

"Abbiamo diverse difficoltà, soprattutto sui calci piazzati e siamo sempre in inferiorità. Dobbiamo difendere molto meglio, lo so dall'inizio della stagione e stiamo cercando di migliorare. In queste partite i piccoli dettagli fanno la differenza, oggi abbiamo affrontato la Lazio che è prima in Europa e quarta in Serie A, sapevamo di affrontare una squadra importante. La partita di oggi è stata un disastro, ma salvo comunque il secondo tempo dove siamo rientrati dall'intervallo sotto 3-0 e abbiamo finito con il 3-1. In più abbiamo anche la possibilità di passare il turno, ma io voglio vincere un trofeo già quest'anno e questo è l'obiettivo".

Cosa l'ha colpita di più della Lazio? Può arrivare alla finale di Bilbao?

"La finale è molto lontana. Noi siamo la seconda miglior difesa della Liga ma non significa che siamo la squadra che difende meglio. Loro hanno una grande rosa, stanno vivendo un grande momento e non sono primi per caso".

Avete sofferto la fisicità e la velocità della Lazio?

"Si, la loro velocità e fisicità è stata importante. Io penso a raggiungere il massimo rendimento della rosa che ho a disposizione, abbiamo investito nel futuro sapendo che quest'anno poteva succedere quello che è successo oggi. Abbiamo però anche dimostrato in Liga che possiamo competere come abbiamo fatto contro squadre come Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid".

Vi manca esperienza per competere su tre competizioni?

"Adesso abbiamo l'occasione per dimostrare quanto valiamo. Oggi non ci siamo riusciti e siamo delusi, ma siamo dentro a tutte e tre le competizioni. Possiamo qualificarci ai playoff d'Europa League, siamo in corsa per la qualificazione europea in Liga e siamo ancora dentro la Copa del Rey e qualche mese fa nessuno si aspettava qualcosa del genere".

23.40 - È terminata la conferenza stampa di Imanol Alguacil