Reti bianche fra Cremonese e Lecce all'intervallo. Grande chance sprecata da Stulic

Reti bianche fra Cremonese e Lecce allo "Zini" dopo 45'. Poche emozioni fin qui con i salentini che hanno avuto l'occasione più grossa della partita con Stulic che, imbeccato da Berisha, ha mandato fuori un pallone da pochi passi. Per il resto un cartellino giallo a Banda per proteste pochi secondi prima del duplice fischio dell'arbitro.

Le formazioni ufficiali

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.