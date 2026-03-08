Di Francesco: "Pierotti? Gol preparato. Stulic a disposizione anche quando non stava bene"

Il Lecce fa suo lo scontro salvezza contro la Cremonese, grazie ai gol di due giocatori non esattamente in un gran momento sul piano realizzativo. Match sbloccato nel primo tempo da Santiago Pierotti, che non segnava dallo scorso campionato e nello specifico dalla doppietta al Parma datata 31 gennaio. Raddoppio su rigore realizzato poco prima dell'intervallo da Nikola Stulic, ingaggiato in estate per sostituire Krstovic e a quota 2 centri fino al lunch match di oggi.

Dei due goleador di giornata ha parlato Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa post partita: "Con Pierotti abbiamo attaccato in maniera diversa sui calci d'angolo, è una situazione che avevamo preparato. Sono contento che si sia sbloccato. Stulic si è messo sempre a disposizione nonostante non stesse bene".

Parole di elogio da parte del tecnico salentino anche per Oumar Ngom, che ha giocato dal primo minuto in un centrocampo completato da Coulibaly e Ramadani: "Deve continuare a lavorare con grande umiltà, ma è un giocatore di cui sentiremo parlare".