Lecce, Stulic: "Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere la salvezza"

Nikola Stulic, attaccante del Lecce, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-1 sulla Cremonese. Le sue parole: "Sono felice perché ho segnato, adesso dovremo fare tutto il possibile per arrivare ad ottenere la salvezza dopo questi tre punti arrivati anche grazie al gol che ho segnato. Sentivo la pressione in quel momento ma per fortuna ho fatto gol".

Cosa ti hanno detto dopo il gol?

"Ho detto grazie a fisioterapisti e allo staff medico che mi hanno seguito lo scorso mese. Ora sto bene e ho festeggiato insieme a loro".