Rivedi Pellegrini dopo la conquista della semifinale: "Importante trattenere l'euforia"

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata per 1-1 all'Olimpico contro l'Ajax: "Sapevamo di affrontare una grande squadra, oggi abbiamo dimostrato che il processo di crescita sta andando avanti. Siamo in semifinale, abbiamo ancora tante partite da giocare: stasera siamo partiti bene, ho avuto subito un'occasione ma sono scivolato e non sono riuscito a sfruttarla. Questa semifinale ha un significato importante, dobbiamo diventare grandi nel minor tempo possibile. Lavoriamo tanto per migliorare e arrivare a vincere". Rivedi le parole del capitano giallorosso ai microfoni di Sky.