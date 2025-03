Rivoluzione Milan: Theo Hernandez sarà ceduto a giugno, in dubbio Leao e Maignan

E rivoluzione sarà in casa Milan. Gli ultimi risultati, decisamente deludenti, indurranno la dirigenza rossonera a fare diverse valutazioni in vista del prossimo mercato estivo. I sostenitori in questi giorni hanno espresso il loro dissenso sia verbalmente, con contestazioni nei confronti della squadra a San Siro ed in trasferta, sia anche con striscioni appesi in città. La sensazione appunto è che nella prossime finestra di trattative ci potranno essere diverse partenze e molti cambiamenti nell'organico a disposizione del tecnico.

Theo Hernandez verso la partenza

Chi quasi sicuramente lascerà Milano sarà Theo Hernandez. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore francese non rinnoverà il proprio contratto e il club, per non perderlo a parametro zero, lo metterà già da giugno sul mercato. Difficile però stabilire il prezzo che non sarà sicuramente alto come in passato a causa non solo delle prestazioni ma anche perché vicino a scadenza.

In bilico Leao e Maignan

Insieme a lui lasceranno Tomori, Emerson Royal, Florenzi, Loftus-Cheek, Chukwueze, Joao Felix, Abraham e Jovic. Incertezza invece per quanto riguarda Rafael Leao così come Mike Maignan che deve offrire, si legge sempre sul quotidiano, garanzie dal punto di vista tecnico. Con loro sono in bilico anche Terraciano, Sottil e Walker.