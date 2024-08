Roma, accordo quasi raggiunto con il Rennes per Assignon: tutte le cifre dell'affare

In attesa di sviluppi ulteriori sulla possibile partenza di Paulo Dybala, la Roma si avvicina ulteriormente all’esterno difensivo Lorenz Assignon, classe 2000 francese attualmente in forza al Rennes. I due club - sottolinea Sky Sport - avevano già trovato un’intesa sulla cifra totale dell’operazione, pari a 10 milioni, ma i rossoneri vorrebbero portare da 1 a 2 i milioni per il prestito e abbassare a 8 la cifra per l’obbligo di riscatto (la Roma propone la formula 1+9). I francesi, inoltre vorrebbero rivedere qualcosa per quanto riguarda i termini di pagamento della cifra totale, ma la trattativa è ormai alle fasi finali e l’affare non appare in discussione.

Cagliari-Roma (arbitra Marinelli, diretta tv a cura di DAZN) fa ripartire la Serie A di sardi e giallorossi, ancora al centro di diverse trattative ma comunque decise a battagliare per i primi tre punti domenica, a partire dalle 20.45. Di seguito le probabili formazioni della gara:

Le ultime sul Cagliari

C'è tanta curiosità attorno al Cagliari di Davide Nicola, soprattutto per come il tecnico piemontese avrà importato la sua squadra per affrontare un post Claudio Ranieri che si preannuncia durissimo. Per la prima giornata ci saranno 4 assenze praticamente sicure: Viola, Zortea, Mina ed il neo arrivato Palomino, non sono al meglio e proseguono i loro rispettivi lavori personalizzati. Scuffet, dunque, sarà il guardiano dei pali, con il trio Zappa-Wieteska-Luperto a fare da diga difensiva. Centrocampo a 5 con Azzi e Augello sugli out, Prati play maker, con le mezze ali Marin e Deiola. In attacco prende quota la coppia Piccoli (in goal nella gara di Coppa Italia di domenica scorsa) ed il giovane angolano Zito Luvumbo.

Le ultime sulla Roma

Inizia il campionato di Serie A e Daniele De Rossi si presenta alla gara con non pochi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Dal portiere agli attaccanti, una mini rivoluzione é ciò che ci si aspetta all’Unipol Domus di Cagliari. Con Dybala al centro delle trattative arabe e Abraham in procinto di partire verso Milano, l’attacco giallorosso sarà formato da Soule, Dovbyk ed El Shaarawy favorito su Zalewski. Con Paredes squalificato il centrocampo sarà gestito da Cristante, Le Fee e Pellegrini mentre la difesa a 4 composta da Mancini, N’Dicka, Angeliño e Cristante.