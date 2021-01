Roma, altro allenamento individuale per Dzeko. Calafiori recuperato: le ultime da Trigoria

vedi letture

Riccardo Calafiori lavora in gruppo e può considerarsi recuperato per domenica, quando la squadra di Paulo Fonseca ospiterà l'Hellas Verona all'Olimpico: continuano invece le sedute individuali Henrik Mkhitaryan, Pedro e soprattutto Edin Dzeko, che in questo momento non sembra rientrare nelle idee del tecnico e soffre di un problema al flessore della coscia sinistra, motivo dei suoi allenamenti a parte.