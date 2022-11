Roma, chiuso il caso Karsdorp: il difensore si allena con la squadra e scherza con Abraham

Le dichiarazioni di José Mourinho dopo la gara contro il Sassuolo sono state chiare. Senza fare riferimenti diretti, il tecnico della Roma si rivolgeva a Rick Karsdorp. Il terzino infatti lascerà la Capitale nel mercato di gennaio. Il caso per il momento però sembra essersi chiuso, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, dopo la gara contro i neroverdi. Il difensore infatti si è allenato con il gruppo e ha scherzato con Abraham oltre a svolgere parte atletica e partitella. Non si tratta di essere fuori rosa, come accadde in estate per esempio ad altri calciatori ma a porte chiuse ci sono stati dei chiarimenti e la questione può essere derubricata come questione di campo.